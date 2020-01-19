انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة رئساء ووزراء خارجية 12 بلدا ورؤساء وممثلين لـ5 منظمات.

وتجري أعمال الاجتماع العام، المنعقد عقب سلسلة لقاءات ثنائية بين المشاركين، وراء أبواب مغلقة.

وعلى الرغم من عدم إدراجهما في قائمة المشاركين الأساسيين في المؤتمر، إلا أن الحكومة الألمانية أكدت أن كلا من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قبلا الدعوة من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى برلين.