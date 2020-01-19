تم استلام 3 ملاعب لكرة القدم وما مجموعه 85 ملعبا جواريا مغطى بالعشب الاصطناعي عبر بلديات ولاية قالمة وذلك منذ السداسي الثاني 2019 إلى غاية مطلع 2020، حسبما أكده اليوم الأحد الوالي، كمال عبلة.

وأوضح نفس المسؤول في تصريح للصحافة خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة لأربعة ملاعب جوارية مغطاة بالعشب الاصطناعي بحي قهدور الطاهر بوسط مدينة قالمة ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني للبلدية (18 يناير من كل سنة) بأن الملاعب الجوارية المستلمة تتوزع على كامل البلديات الـ 34 المشكلة لإقليم الولاية، مضيفا بأن ملاعب كرة القدم تعززت بها بلديات هواري بومدين وتاملوكة ومجاز الصفاء.

واستنادا لنفس المسؤول فإن هذا العدد المعتبر من الملاعب المستلمة يندرج ضمن برنامج "هام" أطلقته الولاية لإنجاز ما مجموعه 179 ملعبا جواريا مغطى بالعشب الاصطناعي و25 ملعبا لكرة القدم بمواصفات تؤهلها لاحتضان مقابلات رسمية، مبرزا بأن هذه الملاعب يجري إنجازها ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وكذا المخططات البلدية للتنمية.

وذكر بأن العملية جارية أيضا لإطلاق إنجاز 7 مسابح بعدة بلديات لتلبية طلبات الشباب مبرزا بأن الولاية أطلقت برنامجا آخر للتكفل بالمرافق والهياكل الشبانية سمح بتجهيز 80 مؤسسة شبانية.

وقد تميز إحياء اليوم الوطني للبلدية بتدشين قاعة علاج بحي مغمول يحيى المعروف بوادي المعيز بعاصمة الولاية بعد أن خضعت لعملية تهيئة كلية بغلاف مالي قارب 4 مليون د.ج وذلك ضمن برنامج المخطط البلدي للتنمية إضافة إلى تكريم عدد من عمال وعاملات ذات الجماعة المحلية.