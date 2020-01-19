لقي شخصان حتفهما فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث اصطدام بين شاحنة لنقل المياه و مركبة سياحية ببلدية الحجار بعنابة، حسب ما علم اليوم الأحد من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 21 على مستوى بلدية الحجار تسبب في هلاك شخصين يبلغان من العمر 25 و 55 سنة تم تحويل جثتيهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحجار.

كما تسبب ذات الحادث في جرح ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 16 و 48 سنة تم تحويلهم إلى ذات المؤسسة الصحية لتلقي العلاج اللازم إضافة إلى انحراف شاحنة أخرى ذات مقطورة .

وتم على الفور فتح تحقيق لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث، مثلما تمت الإشارة إليه.