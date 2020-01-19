الأمير هاري وزوجته يتخليان عن الألقاب والمهام الملكية
BBC
19 يناير 2020 ()
حدد قصر باكنغهام الملكي في بريطانيا التغييرات التي طرأت على دوري الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، بعدما أعلنا رغبتهما في التخلي عن مهامهما الرسمية.
وسيتوقف الزوجان عن استعمال الألقاب الملكية، ولن يتلقيا أي حصة من المال العام.
وسيتخلى هاري أيضا عن مناصبه العسكرية، كما سيعيد المبلغ الذي دُفع من المال العام لتهيئة مقر إقامته، ويبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني.
ومن المقرر أن يقضي الزوجان أغلب وقتهما في كندا.
وقالت الملكة إليزابيث الثانية إن حفيدها وزوجته سيحظيان دائما بحبها باعتبارهما من أفراد العائلة.
ومن جهتهما، قال الزوجان إنهما سيواصلان الدفاع عن قيم الملكة، ولكنهما يسعيان إلى الاستقلالية المالية.&
الأمير هاري وزوجته يتخليان عن الألقاب والمهام الملكية
119 قراءة
محاولة عزل ترامب: فريق الرئيس الأمريكي القانوني يقدم رده الرسمي على اتهامات المساءلة
76 قراءة
كرة القدم: اسكتلندا تحظر ضربات الرأس للأطفال
1687 قراءة
تمرد السودان بقيادة صلاح قوش يثير تساؤلات حول محاولات "انقلاب" للقضاء على الثورة
1769 قراءة
يوسف احمد ديدات : تضارب في الروايات حول محاولة اغتيال نجل الداعية الإسلامي المعروف
4188 قراءة