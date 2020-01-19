استأنف عمال مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة تيزي وزو اليوم الأحد عملهم بعد تنظيمهم لحركة احتجاجية دامت قرابة ثلاثة أشهر، مع احتفاظهم بتنظيم يوم إضراب أسبوعي، حسبما علم من المجلس النقابي لهذه المؤسسة.

وتم اتخاذ هذا القرار الخميس الماضي في اجتماع عام للعمال لتقييم مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر الماضي بين وزارة الموارد المائية والإدارات المختلفة في القطاع واتحاد المياه والغابات.

وينص الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل بأثر رجعي ابتداء من هذا الشهر، استنادا لما ذكره عضو المجلس النقابي، سالم كابو، "عدة زيادات طلبها العمال مثل الأجور وبعض العلاوات، بما في ذلك القفة والمرأة الماكثة بالبيت."

وفيما يتعلق بالاحتفاظ بيوم الإضراب الدوري كل يوم ثلاثاء، شدد كابو على أنه "سيتم تعليقه حالما يتم تحديد موعد محدد لتنفيذ هذه الاتفاقية."

للتذكير، فقد طالب عمال الجزائرية للمياه "بمراجعة شبكة الأجور وإعادة تقييم الأجر القاعدي.