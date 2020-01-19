أبلغ وزير الداخلية والجامعات المحلية والتهيئة العمرانية المصابين وعائلات ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع بالوادي صبيحة اليوم الأحد وخلف 12 قتيلا و59 جريحا تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول. وعبر وزير الداخلية في مستشفى المغير الواقع 160 كلم شمال الوادي أثناء تفقده أوضاع المصابين تضامن الحكومة معهم في هذا الظرف المأساوي العصيب والتكفل بهم صحيا.

وأكد كمال بلجود بأن 96 بالمئة من حوادث المرور في الجزائر سببها عامل بشري و 4بالمئة تعود إلى الطرقات ونوعية المركبات مشيرا بأنه يجب الوصول إلى حل سريع للتخفيف منها. أما وزير الصحة فقد أكد وسط حشد من المواطنين الذين أبلغوه نقائص المرفق الصحي على ضرورة توفير جميع المستلزمات العلاجية والجراحية وتوفير الطاقم الطبي اللازم في الاستعجالات الصحية مشددا على ضرورة إيجاد حلول سريعة لأوضاع الاستعجالات الصحية التي تعاني نقصا في التجهيزات والطواقم الطبية.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد تنقلا إلى ولاية الوادي للاطلاع في عين المكان على الأوضاع الصحية للمصابين ومعاينة مكان الحادث المروري المروع الذي وقع ليلة السبت إلى الأحد على الساعة الواحدة و10 دقائق ليلا، وخلف مجزرة جديدة قوامها 12 قتيلا و59 جريحا على إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين كانتا تسيرا في الاتجاه المتعاكس ببلدية أسطيل شمال الوادي.