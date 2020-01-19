دخلت الجزائر في التصنيف الخاص بشهر جانفي الجاري على مؤشر “بلومبرغ” للدول المبتكرة، حيث احتلت المرتبة التاسعة والأربعين ضمن قائمة ضمت 60 دولة. وتصدرت ألمانيا قائمة أكثر دول العالم ابتكارا في 2020، في حين جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية وسنغافورة في المركز الثالث. أما عربيا، فجاءت الإمارات في الصف الأول (المرتبة 44 عالميا) ثم الجزائر، لتأتي تونس في المركز الثاني والخمسين، ثم السعودية في المرتبة الثالثة والخمسين، فمصر في المركز الثامن والخمسين. وانطلق مؤشر “بلومبرغ” للابتكار قبل ثماني سنوات ليضم 60 مركزا ويقوم على قياس معدلات الإنفاق على البحث والتطوير والقدرة على التصنيع وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة وقدرة اقتصادها على الابتكار.