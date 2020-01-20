توقعت مصالح الأرصاد الجوية، استمرار تسقاط الأمطار الرعدية والثلوج، اليوم الإثنين على ولايات غربية، بينما تشهد ولايات جنوبية هبوب رياح قوية قد تتعدى سرعتها 60 كلم مثيرة للزوابع الرملية.

وأوضحت ذات المصادر في تنبيه باللون البرتقالي على خريطة اليقظة أن الأمطار الرعدية التي قد تتجاوز كميتها 30 ملم محليا والثلوج المرتقبة ستكون على ولايات الأغواط والبيض وتيارت والنعامة وسعيدة وسيدي بلعباس وتلمسان.

وفي منطقة جنوب البلاد نبهت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على خمس ولايات هي: غرداية والوادي وورقلة وتمنراست وأدرار.