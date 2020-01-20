نظم مكتتبون في برنامج "عدل 2 " وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مقر الوكالة في سعيد حميد بالعاصمة، للاحتجاج على طرق توجيه المكتتبين والتي يشوبها ـ حسبهم ـ الكثير من الغموض.

فمن بين المطالب التي رفعها هؤلاء اضفاء شفافية أكثر في توجيه المكتتبين إلى المواقع، حيث يتساءل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، "كيف يتم توجيهنا لمواقع بعيدة تفتقر لأدنى شروط الحياة في حين أن شقق كثيرة مغلقة في مواقع أخرى".

وكان أغلبية المتظاهرين من مكتتبي موقع "سيدي عبد الله"، أين تتوفر شقق شاغرة في قلب المدينة، حسبهم دائما، في حين أن الوكالة تعتزم توجيههم حسب تسريبات قالوا أنها بلغتهم، إلى مواقع بعيدة جدا وتنعدم فيها شروط الحياة الكريم وأدنى المرافق من طرقات، مدراس، أمن وحتى الكهرباء والغاز.