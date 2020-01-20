أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الأحد، ثمانية عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بولايات تيسمسيلت وبومرداس والوادي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أنه في إطار محاربو الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 19 جانفي 2020، ثمانية (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت وبومرداس والوادي، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من سكيكدة بومرداس، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين وخمس (05) قنابل تقليدية الصنع.



وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطت (18) كيلوغراما من الكيف المعالج و(7358) قرص مهلوس و(2750) وحدة من مختلف المشروبات وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من الطارف وبشار وورقلة، فيما تم توقيف شخص (01) بحوزته (1025) خرطوشة ذخيرة و(9700) كبسولة بباتنة.



من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، أربعة (04) أشخاص وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع وأربعة (04) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى (06) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط، في حين تم توقيف (30) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف وجانت والطارف.