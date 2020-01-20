سيتعرف المنتخب الجزائري لكرة القدم،الذي يطمح لبلوغ نهائيات كأس العالم لخامس مرة في تاريخه، على منافسيه خلال الدور التصفوي الثاني المؤهل لمونديال-2022 بقطر، بمناسبة عملية سحب القرعة المقررة يوم غد الثلاثاء المقبل بفندق نيل "ريتز كارلتون" بالقاهرة (18:00 سا/ بالتوقيت الجزائري).

وتتواجد الجزائر، حاملة لقب بطل إفريقيا، ضمن الوعاء الأول، وهو ما يسمح لها بتفادي المنتخبات الكبرى في القارة السمراء : السنغال، تونس، نيجيريا،المغرب، غانا، مصر، الكاميرون، مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيتم توزيع 40 منتخبا على عشر مجموعات من أربعة فرق. ويصعد صاحب المركز الأول عن كل مجموعة إلى الدور الثالث و الأخير (مباراة السد: ذهاب وإياب) المحدد بين 8 و 16 نوفمبر 2021. ويتأهل الفائزون من المواجهة المزدوجة إلى الدورة النهائية المقررة بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر 2022 في دولة قطر.

وتم تأجيل موعد إجراء الجولة الأولى إلى الفترة الممتدة بين 5 و 13 أكتوبر 2020، بعدما كانت مبرمجة أساسا في شهر مارس، وفق الرزنامة التي كشفت عنها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وستلعب الجولة الثانية بعد شهر من ذلك.

ويسعى "الخُضر" إلى تجديد العهد مع المشاركة في المونديال بعد الغياب عن النسخة الروسية، حيث صرح الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال مروره في حصة تلفزيونية لقناة "كنال+ الرياضة إفريقيا" : "يجب أولا التأهل، فالمشوار سيكون طويلا ومعقدا"، ويعد مونديال 2022 هدفنا الرئيسي، فعدم التأهل يعد فشلا ذريعا. عند ضمان التأهل سنعمل على تقديم كل ما لدينا والإيمان بقدراتنا".

وستكون الاتحادية الجزائرية، ممثلة خلال عملية سحب القرعة بالمنسق العام للمنتخب، إبراهيم بلياسين، ومدرب الحراس عزيز بوراس.