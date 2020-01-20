التحق اللاعب السوداني محمد عبد الرحمان يوسف المدعو "الغربال" بتدريبات تشكيلة أهلي برج بوعريريج (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) ليكون المستقدم الثاني للفريق خلال مرحلة الانتقالات الشتوية.

و أكد اليوم الإثنين رئيس النادي أنيس بن حمادي لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوافد الجديد قد أمضى على عقد يمتد لموسمين وسيلتحق اليوم بالتشكيلة التي تجري تربصا تحضيريا شتويا منذ يوم السبت الماضي وإلى غاية الأحد المقبل بحمام بورقيبة (تونس).

وأضاف ذات المصدر أن اللاعب السابق للهلال السوداني الذي غاب عن الميادين منذ قرابة السنة بسبب إصابة على مستوى الركبة قد اجتاز الفحوص الطبية بـ"نجاح ولا يعاني من أي مشكل صحي" مبديا تفاؤله بهذه الصفقة التي ستكون "مربحة" بالنظر ـ كما قال- للإمكانات التي يمتاز بها هذا اللاعب الذي سيمنح دعما قويا للفريق على مستوى الخط الأمامي الذي كان - حسبه- الحلقة الأضعف خلال المرحلة الأولى من البطولة.

وأشار المتحدث كذلك إلى أن اتصالات "متقدمة" مع مهاجم آخر لتدعيم التشكيلة ليكون آخر المنتدبين في الميركاتو الشتوي.

للإشارة فقد تعاقدت إدارة "الجراد الأصفر" مع هداف الرابطة الثانية توفيق الغوماري قادما من أولمبي المدية فيما لم تحسم بعد في القائمة النهائية للمسرحين حيث اكتفت بتسريح لاعب واحد و هو متوسط الميدان توفيق زرارة الذي التحق بشباب بلوزداد.

من جهة أخرى تواصل تشكيلة أهلي برج بوعريريج تحضيراتها تحت إشراف المدرب الجديد معز بوعكاز رفقة طاقمه المكون من المساعد اللاعب الدولي السابق مولاي حدو و كذا مدرب حراس المرمي الحارس الدولي السابق لوناس قواوي فيما سيجري الفريق أول مباراة ودية يوم غد الثلاثاء أمام جمعية الخروب (الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم).