سجلت محطة تحلية مياه البحر بالمقطع (وهران) توقفh "مفاجئا" صبيحة اليوم الإثنين مما أدى إلى تذبذب في التزويد بالماء الشروب عبر 13 بلدية بالولاية حسب بيان لشركة المياه والتطهير بوهران "سيور".

وأوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بخلل تقني داخل المحطة خارج عن نطاق "سيور" مما نجم عنه توقف مفاجئ مضيفا أن الشركة المذكورة اتخذت بعض الإجراءات من خلال الاستعانة بمصادر أخرى للتموين بالمياه الصالحة للشرب.

وأدى هذا التوقف إلى تذبذب في التزويد بالماء الشروب في 13 بلدية هي : ڤديل، وحاسي مفسوخ، وبن فريحة، وبئر الجير، وحاسي بونيف، وحاسي بن عقبة، وسيدي الشحمي، ووادي تليلات، وبوفاطيس وسيدي بن يبقى، وبطيوة، ومرسى الحجاج وعين البية.