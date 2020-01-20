تم تسجيل 177 حالة وفاة منها 32 حالة منذ الفاتح جانفي 2020 نتيجة اختناق بأحادي أوكسيد الكاربون عبر التراب الوطني حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين بالجزائر العقيد فاروق عاشور مدير الإعلام و الإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

و في مداخلة له خلال يوم تحسيسي موجه لممثلي وسائل الإعلام، تأسف العقيد عاشور لارتفاع عدد الوفيات نتيجة استنشاق أحادي أوكسيد الكاربون التي انتقلت من 100 حالة في سنة 2018 إلى 145 حالة في 2019 في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم 1879 في سنة 2018 مقابل 2324 في سنة 2019 و 336 منذ مطلع السنة الجديدة إلى غاية اليوم.

و يعود السبب في ذلك أساسا إلى "عدم احترام إجراءات الأمن الضرورية" على حد قوله مذكرا لاسيما بتقص التهوية داخل المنازل و عدم مطابقة أجهزة التدفئة للتنظيم المعمول به إضافة إلى استعمال أجهزة أخرى غير مصممة لهذا الغرض.

و يضاف إلى ذلك، حسب نفس المسؤول، عدم اللجوء إلى مختصين في وضع هذه الأجهزة و عدم إخضاعها للصيانة بشكل "منتظم" من طرف عمال مؤهلين أيضا، مشيرا إلى أن هذه الحوادث المتكررة "يمكن تجنبها" و أنها تسجل بشكل " متفاوت" عبر التراب الوطني.