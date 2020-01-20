اقتحم قرابة 100 مستوطن صهيوني اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بدعم من الاحتلال ومخابراته.

ونقلت مصادر إعلامية عن بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أفاد بأن قرابة 100 مستوطن إسرائيلي نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وعلى المصلين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

ومنذ عام 2003، تسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، فيما تطالب أوقاف القدس - المسؤولة عن تسيير شؤون المسجد - بوقف هذه الاقتحامات لكن دون استجابة.