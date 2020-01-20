توصلت إدارة وفاق سطيف اليوم الاثنين إلى اتفاق يقضي بالتحاق المهاجم الزامبي مويلا برايان لحمل ألوان الفريق لمدة سنتين، حسب ما علم من إدارة النادي.

و أوضح ذات المصدر أن إدارة النادي قد تمكنت من ضمان خدمات مهاجم زامبي كان ينشط ضمن تشكيلة فريق ريندولف ألتاش النمساوي وذلك إثر مفاوضات مباشرة انطلقت بعد التحاق المهاجم الزامبي مساء أمس الأحد بتشكيلة النسر الأسود المتواجدة حاليا في تربص تحضيري استعدادا لمرحلة الإياب للبطولة الوطنية وذلك بمنطقة بينيديوم الإسبانية و ذلك منذ 13 إلى غاية 27 يناير الجاري.

وسيحمل المهاجم الزامبي مويلا برايان ألوان فريق وفاق سطيف لمدة موسمين، حسب ما أكدته إدارة النادي التي تسعى إلى إتمام الإجراءات وترسيم العقد في أقرب الآجال وذلك قبل انقضاء مهلة التحويلات الشتوية المقررة يوم غد الثلاثاء .

للإشارة فإن المهاجم الزامبي مويلا برايان يعد ثاني مستقدمي الوفاق خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الجارية بعد المدافع المحوري السابق لإتحاد العاصمة محمد بن يحيى.