تلقى مركز الاتصال الهاتفي التابع لشركة المياه و التطهير بالجزائر العاصمة حوالي 1500 اتصالا يوميا للتبليغ عن مشاكل تخص ىالتزود بالمياه الصالحة للشرب حسبما أكده اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مسؤول بالمركز بمديرية التوزيع بالجزائر عقبة بن رمضان.

و أوضح ذات المسؤول خلال زيارة بدليل لفائدة الصحفيين في إطار حملة تحسيسية و إعلامية حول نوعية المياه المنتجة و الموزعة بان المركز يتلقى سنويا في المجموع حوالي 500000 اتصالا لأسباب تقنية و تجارية.

و أضاف أن "تسربات و انقطاعات المياه الصالحة للشرب و معلومات حول الفوترة و كذا مشاكل مرتبطة بالتطهير تعتبر من أهم التظلمات التي يقدمها زبائن "سيال" التي تغطي منطقة الجزائر العاصمة و تيبازة".

كما أشار بن رمضان إلى أن مركز الاتصال الذي يحمل رقم 1594 يسهل الاتصال مع زبائن "سيال".

أما بخصوص الجانب العملياتي فان مركز تسيير التدخلات يتكفل بشكاوي الزبائن التي يتم تلقيها عبر مركز الاتصال، كما أكدت من جانبها بن غانم امال رئيسة مصلحة الاستغلال بمديرية التوزيع ببئر مراد رايس التابعة لشركة المياه و التطهير بالجزائر العاصمة.

و تابعت قولها أن الاضطراب في التزود بالمياه الصالحة للشرب و نوعية المياه و تجديد الانابيب او التسربات على الطريق العمومي ة هي من أهم أسباب الشكاوي التي تتكفل بها المراكز العملياتية الموزعة عبر ولاية الجزائر.

أما بخصوص تسربات المياه فان الفرق العملياتية لشركة المياه و التطهير بالجزائر العاصمة قد قامت بإصلاح أكثر من 24000 تسربا في سنة 2019، حسبما أكدته بن غانم.

و فيما يتعلق بنوعية المياه فقد أكدت السيدة بن شيخ نورة رئيسة مصلحة النوعية بمركز إنتاج مصانع التحويل ببئر مراد رايس أن المخبر المركزي لسيال يجرى سنويا (144000) بالنسبة للتحاليل الفيزيايئة و الكيميائية أما التحاليل البكتيرية فقد بلغت (26000) و عينات التحليل (12000).

و يتكفل المخبر المركزي "لسيال" المتحصل على شهادة الجودة ايزو 9001 في سنة 2010، بالمراقبة اليومية "الصارمة" لنوعية المياه الصالحة للشرب المنتجة و الموزعة.

كما يقوم بأخذ عينات من اجل مراقبة النوعية على مستوى محطات معالجة المياه الصالحة للشرب و محطات التخزين (خزانات و ابراج المياه)و كذا شبكات التوزيع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة التي خصصت للصحفيين الذين اخذوا فكرة عن مهام عمال مركز الاتصال و مركز تسيير التدخلات و كذا عمل محطة الضخ، شملت عديد مصالح مديرية التوزيع ببئر مراد رايس.

كما تم في عين المكان، تقديم توضيحات وشروحات حول عمليات الإنتاج و معالجة و توزيع المياه لممثلي وسائل الإعلام.