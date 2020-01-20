أدانت اليوم الاثنين محكمة المدية، شريف ملال، رئيس فريق شبيبة القبائل (الرابطة الأولى لكرة القدم)، بعقوبة ستة أشهر سجن نافذ في قضية قذف في حق رئيس فريق أولمبي المدية، محفوظ بوقلقال، حسبما علم من مصادر قضائية.

كما أدين ملال الذي كان غائبا في هذه الجلسة، بدفع غرامة مالية بقيمة 50.000 دج كتعويض لصاحب الشكوى, رئيس فريق أولمبي المدية, أضاف المصدر.

و كان قد قال شريف ملال خلال جلسة سماعه الأولى في أعقاب التصريحات التي أدلى بها للصحافة في مارس الماضي، حيث وجه خلالها اتهامات خطيرة لرئيس فريق أولمبي المدية تتعلق "بالفساد والرشوة وشراء المباريات"، أنه تصرف بهذا الشكل "تحت تأثير الضغط والغضب"، وفقا لتقرير سماع لهذه الجلسة.

للتذكير، فقد رفض رئيس شبيبة القبائل حضور المحاكمة لثلاث مرات.