أنهت شبيبة القبائل مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في المركز الثالث مناصفة مع اتحاد الجزائر، بعد فوزها اليوم الإثنين على مولودية وهران وتعادل النادي العاصمي مع أولمبي الشلف في إطار تسوية الرزنامة.

وتفوقت شبيبة القبائل على الضيف مولودية وهران بنتيجة (1-0)، بملعب الفاتح نوفمبر 1954 بتيزي وزو، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد نبيل سعدو في الدقيقة 32، علما أن الحمراوة أكملوا اللقاء -الذي لعب دون جمهور- بعشرة لاعبين إثر طرد متوسط الميدان الدفاعي، عبد الحفيظ بن عمارة (د 54).

وبفضل هذا الفوز، ارتقت شبيبة القبائل إلي الصف الثالث برصيد 24 نقطة، بينما تجمد فريق "الحمراوة" عند المرتبة السادسة (20 ن).

وفي المقابلة الثانية التي احتضنها ملعب محمد بومزراق بالشلف، فرض اتحاد الجزائر التعادل السلبي على الأولمبي المحلي، حيث ضيع الشلفاوة فرصة التقدم بعد تضييع ضربة جزاء في الدقيقة 63.

وبهذا يبقى اتحاد الجزائر ثالثا، لكن هذه المرة مناصفة مع شبيبة القبائل برصيد 24 نقطة، فيما ينهي أشبال المدرب سمير زاوي النصف الأول من البطولة في المركز 13 برصيد 17 نقطة.

وسيجري آخر لقاء عن تسوية الرزنامة بين نادي بارادو - شباب قسنطينة، يوم الخميس 23 جانفي الجاري.

النتائج:

شبيبة القبائل - مولودية وهران 1 - 0

أولمبي الشلف - اتحاد الجزائر 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 29 15 (بطل شتوي)

2. مولودية الجزائر 27 15

3. شبيبة القبائل 24 15

4. اتحاد الجزائر 24 15

5. اتحاد بلعباس 22 15

6. مولودية وهران 20 15

--. وفاق سطيف 20 15

8. شباب قسنطينة 19 14

--. جمعية عين مليلة 19 15

--. شبيبة الساورة 19 15

--. أهلي برج بوعريريج 19 15

12. نادي بارادو 18 14

13. أولمبي الشلف 17 15

--. نجم مقرة 16 15

15. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15.