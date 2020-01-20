اتهمت جمعية مغربية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، السلطات المغربية بالاعتداء على مهاجرين أفارقة وبإساءة معاملتهم واحتجازهم في مخيمات غير قانونية شمال المغرب. وتقول الجمعية إن هذه المخيمات لا تراعي الحقوق الأساسية للمهاجرين ولا كرامتهم الإنسانية.

وأبدى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور المغربية قلقه من الوضع الصحي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يعانون من سوء التغذية وغياب الأدوية وظروف العيش الصعبة التي يواجهونها في مخيمات الاعتقال المغربية قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.