أصيب ثلاثة أشخاص مساء اليوم في حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة تمثل في اصطدام تسلسلي لسبع سيارات وحافلة لنقل المسافرين بالقرب من محول حمام البيبان.



وحسب عبدات يوسف فإن مصالح الحماية المدنية لوحدة مشدالة تدخلت لتحويل ثلاث أشخاص أصيبوا في حادث مرور وقع في حدود الساعة الثامنة وعشرة دقائق من أمسية اليوم الاثنين بالقرب من محول حمام البيبان عبر الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة تمثل في اصطدام لسبع سيارات وحافلة لنقل المسافرين.



وقد تسبب هذا الحادث في غلق شبه كلي لحركة الطريق إلى غاية الانتهاء من التحقيق و سحب المخلفات المادية.