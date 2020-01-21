حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية، اليوم الثلاثاء، على بعض الولايات الشرقية والجنوبية قد تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن الرياح، التي تبدأ فجر اليوم وستستمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، ستخص ولايات تبسة وخنشلة وباتنة، بينما ستكون الرياح المصحوبة بزوابع رملية وصعوبة في مدى الرؤية على ولايتي الوادي وبسكرة، وستستمر في الهبوب حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.