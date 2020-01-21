كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير السكن و العمران و المدينة باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة و الخفية في إنجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها .

وأوضح أمس الإثنين بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذه العيوب و حالات عدم التوافق الظاهرة و الخفية في الانجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة و المسلمة إلى المستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار تحدق بحياة شاغليها .

وأشار البيان -ع لى سبيل المثال لا الحصر- إلى التصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 مسكن عمومي إيجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة . وأمام هذه الوضعية غير مقبولة - يضيف المصدر - كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير السكن و العمران و المدينة باتخاذ العديد من الإجراءات تتمثل في استحداث لجنة تقنية مشكلة من المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء (CTC) و المخبر الوطني للسكن و البناء LNHC)) و المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء (CNERIR) و المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS) لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل و كذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين .

كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها، التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية يضيف البيان.

وأمر الوزير الأول أيضا بالعمل على إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد المسؤولين في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية و تحقيقات الدرك الوطني .