تم العثور على جثة طالب جامعي في حالة متقدمة من التعفن في غرفته بالإقامة الجامعية تاسوست 4 "جيجل" حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المكلفة بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية الملازم الأول أحلام بومالة.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ،أوضحت ذات المتحدثة بأن الأمر يتعلق بطالب يدرس بجامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل شعبة علوم و تقنيات ينحدر من بلدية برج الطهر بذات الولاية و يبلغ من العمر 26 سنة.

و أردفت بأنه وبعد تلقي عناصر الحماية المدنية لاتصال ليلة أمس الإثنين إلى الثلاثاء يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى غرف الإقامة الجامعية تاسوست 4 تم التنقل لعين المكان حيث تم العثور على الجثة و هي في حالة متقدمة من التعفن ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية.

و تم على الفور فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن لمعرفة ملابسات هذه الحادثة.