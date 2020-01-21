مقتل 11 شخصا في انفجار عبوة ناسفة بالتشاد
العالم
21 يناير 2020 () - الوكالات
قُتل 11 شخصا في انفجار عبوة ناسفة بمقاطعة "لاك" غرب تشاد، حسبما ذكر تقرير إعلامي محلي اليوم الثلاثاء.
وذكر موقع (تشاد أنفوس) الإلكتروني الإخباري أن الحادث وقع في منطقة "كايجا- كيند جيريا" الحدودية، التي تعتبر هدف متكرر لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، مضيفا أن حصيلة القتلى بلغت ، جميعهم من الإرهابيين المشتبه بهم.
ووقع الانفجار نتيجة خطأ في التعامل مع عبوات ناسفة من جانب عناصر من "بوكو حرام" الإرهابية داخل حجرة، وفقا للتقرير.