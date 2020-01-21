قُتل 11 شخصا في انفجار عبوة ناسفة بمقاطعة "لاك" غرب تشاد، حسبما ذكر تقرير إعلامي محلي اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع (تشاد أنفوس) الإلكتروني الإخباري أن الحادث وقع في منطقة "كايجا- كيند جيريا" الحدودية، التي تعتبر هدف متكرر لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، مضيفا أن حصيلة القتلى بلغت ، جميعهم من الإرهابيين المشتبه بهم.

ووقع الانفجار نتيجة خطأ في التعامل مع عبوات ناسفة من جانب عناصر من "بوكو حرام" الإرهابية داخل حجرة، وفقا للتقرير.