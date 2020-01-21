استعرض وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مع نظيره الفرنسي، جون إيف لودريون، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الطرفين ناقشا خلال المحادثات التي جمعتهما بمقر وزارة الشؤون الخارجية وضعية علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا وسبل ووسائل تدعيمها، إضافة إلى استعراضهما "المعمق" للقضايا الإقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك"، وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا ومالي.

وصرح لودريون،عقب لقائه مع بوقادوم، أن الجزائر تعد "قوة توازن وسلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي".

و استرسل يقول إن الجزائر بلد "يتم الإصغاء له ويحظى بالاحترام، ويمكننا بناء على هذا الأساس أن نقيم سويا علاقة جد قوية".

من جهته أكد بوقادوم، ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا بـ"أكثر مرونة وسلاسة" من الجانب الفرنسي وبطريقة "تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين".

وقال بوقادوم في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره الفرنسي، أنه تمت "مناقشة ملف تنقل الأشخاص بين البلدين"، مبرزا "ضرورة تسيير هذا الملف بسلاسة أكثر وبمرونة تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن المحادثات مع نظيره الفرنسي سمحت بتناول "العديد من الملفات تهم العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في مختلف أوجهها، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي"، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على "تفعيل مختلف الآليات الموجودة بين البلدين". كما قرر الطرفان تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية وكذا اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها مناصفة الوزيران الأولان لكلا البلدين، بالإضافة إلى مواصلة الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى وزارتي خارجية البلدين.كما تم التطرق إلى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر.

وسيستقبل وزير الخارجية الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب البيان، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول عبد العزيز جراد.

وكان لودريان قد وصل إلى الجزائر صبيحة اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل.