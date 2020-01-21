يمتد العقد الذي أمضاه أمس الإثنين الدولي الجزائري عبد الرحمن مزيان مع الترجي الرياضي التونسي، قادما من العين الإماراتي، لمدة ثلاث سنوات ونصف، حسب ما أعلن عنه النادي الناشط في بطولة الرابطة التونسية الأولى لكرة القدم.

فبعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح، وقع مهاجم اتحاد الجزائر السابق على العقد مع نادي "باب السويقة" وتم تقديمه مرتديا قميص فريقه الجديد.

وكان نادي العين الإماراتي قد أعلن يوم السبت الماضي رحيل مزيان إلى الترجي التونسي ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية "الميركاتو". وذكر النادي الإماراتي في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يعلن العين بيع بطاقة اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان، للترجي الرياضي التونسي، ويتمنى له النجاح والتوفيق مع ناديه الجديد".

وكان مزيان (26 سنة) قد انضم إلى العين قادما من اتحاد الجزائر في صيف 2019.

واختار الطاقم الفني للترجي التونسي انتداب الجناح الأيسر الجزائري لتعويض رحيل لاعبه الدولي التونسي، أنيس البدري، نحو اتحاد جدة السعودي خلال الأسبوع الفارط.

وشارك ابن مدينة المدية مع المنتخب الوطني الأولمبي في عدة مباريات، أهمها خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2015 بالسينغال، عندما احتل المركز الثاني مع "الخضر" الذين تأهلوا بذلك إلى الألعاب الأولمبية 2016 بالبرازيل.

ومع منتخب الأكابر، استدعي مزيان ثلاث مرات، كانت أمام الكاميرون (خسارة 2-0) خلال تصفيات مونديال 2018 و ضد الرأس الأخضر (خسارة 3-2) في لقاء ودي في أكتوبر 2017 و أمام الطوغو (فوز 4-1) ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2019، دون أن يشارك.

وتوج مزيان مع الاتحاد بلقب البطولة الوطنية للموسم المنقضي 2018-2019، حيث تمكن من إحراز 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويعد عبد الرحمن مزيان سابع لاعب جزائري يحمل قميص الترجي التونسي خلال الموسم الحالي، بعد عبد الرؤوف بن غيث، الطيب مزياني، عبد القادر بدران، إلياس شتي، بلال بن ساحة و محمد أمين توقاي.

وانطلق النادي التونسي، حامل لقب رابطة أبطال إفريقيا خلال آخر طبعتين، في عملية التنقيب بالبطولة الجزائرية لانتداب أحسن اللاعبين، مستفيدا من القانون الذي سنه اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، حيث لا تعتبر الرابطة التونسية اللاعبين الجزائريين أجانب.