رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.



وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الإتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء.



وجاء في المذكرة "ينبغي لمجلس الشيوخ رفض مادتي المساءلة وتبرئة الرئيس على الفور".



وعلى نحو منفصل، قدم ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترامب لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود أو عرض أدلة جديدة.



وقال مساعد بالكونغرس إنه وفقا للقرار، الذي قد يطرح للتصويت الثلاثاء، فقد يتحرك محامو ترامب في الإجراءات مبكرا بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ لرفض كل التهم وذلك في إجراء من المرجح فشله.



وترامب، وهو الرابع فقط من بين 45 رئيسا أمريكيا يواجه احتمال العزل، متهم بإساءة استخدام سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن وعرقلة تحقيق الكونغرس.