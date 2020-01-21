سيتم اللجوء إلى خدمات شركات الحراسة الخاصة لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين "بشكل استثنائي" و"عند الاقتضاء"، حسب ما أفادت اليوم الثلاثاء وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد تطرق خلال أشغال مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا لظاهرة العنف ضد ممارسي الصحة في المستشفيات، إذ حث على اتخاذ إجراءات بما فيها التعاقد مع شركات خاصة لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين.

كما أمر رئيس الجمهورية باعتماد "مخطط استعجالي" و إحداث "القطيعة" مع الممارسات السابقة في قطاع الصحة.

في هذا السياق، أكدت وزارة الصحة أن أمن المستخدمين و المؤسسات الاستشفائية يقع "ضمن الاختصاص الحصري للدولة"، مشيرة أن اللجوء إلى خدمات الشركات الخاصة

المعتمدة في هذا المجال سيتم "بشكل استثنائي" و "عند الاقتضاء" وهذا طبقا للتشريع المعمول به.

وتشكل ظاهرة العنف داخل المؤسسات الاستشفائية لاسيما مصالح الاستعجالات وبعض الهياكل الصحية انشغالا كبيرا في الوسط المهني حسب الممارسين في هذا القطاع.