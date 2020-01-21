أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس الإثنين، بتمنراست، برج باجي مختار وجانت، 43 شخصا وضبطت 05 شاحنات مُحملة بخليط خام الذهب والحجارة و05 مركبات رباعية الدفع، بالإضافة إلى 14 مولدا كهربائيا و07 مطارق ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت 03 تجار مخدرات وضبطت 6290 قرص مهلوس و1.4كيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات منفصلة ببرج بوعريريج، بشار وتلمسان، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني مهربا كان على متن مركبة نفعية مُحملة بـ 20750 حزمة سجائر بتبسة.



في سياق آخر، تمكن عناصر الدرك الوطني، ببني سليمان، ولاية المدية، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بقطع أثرية مختلفة لاسيما عبر الفضاء السيبراني. العملية مكنت من توقيف 05 أشخاص وضبط سيف أثري و293 قطعة نقدية معدنية أثرية تعود إلى الحقبة الرومانية وفترة التواجد الإسباني بالجزائر.