استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

و جرى هذا اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية.

و كان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم قد أجرى من قبل محادثات مع لودريان.

كما شكلت المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية فرصة للوزيرين لدراسة "وضع علاقات التعاون بين البلدين و سبل ووسائل تعزيزها".

في نفس الإطار، تطرق بوقادوم و لودريان بشكل "معمق" إلى القضايا الإقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك" خاصة الوضع في ليبيا ومالي.