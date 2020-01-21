تبون يستقبل لودريان

أخبار الوطن
21 يناير 2020 () - واج/س.أ
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استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

 و جرى هذا اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية.

و كان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم قد أجرى من قبل محادثات مع لودريان.

كما شكلت المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية فرصة للوزيرين لدراسة "وضع علاقات التعاون بين البلدين و سبل ووسائل تعزيزها".

في نفس الإطار، تطرق  بوقادوم و لودريان بشكل "معمق" إلى القضايا الإقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك" خاصة الوضع في ليبيا ومالي.

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