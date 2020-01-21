استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

و جرى هذا اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية.

و كان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم قد أجرى من قبل محادثات مع لودريون.

كما شكلت المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية فرصة للوزيرين لدراسة "وضع علاقات التعاون بين البلدين و سبل و وسائل تعزيزها".

في نفس الإطار، تطرق السيدان بوقدوم و لودريون بشكل "معمق" الى القضايا الإقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك" خاصة الوضع في ليبيا ومالي.