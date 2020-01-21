أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي، حصوله على خدمات الجزائري نبيل بن طالب، لاعب وسط فريق شالكة الألماني، حتى نهاية الموسم الجاري، على سبيل الإعارة.

واجتاز بن طالب، اليوم الثلاثاء، الفحص الطبي بالنادي الإنجليزي، لينضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء قبل نهاية الموسم بقيمة 10 مليون يورو.

وقرر بن طالب الرحيل عن صفوف شالكه، بسبب ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع النادي الألماني لكثرة إصابته التي لحقت به خلال المرحلة الماضية.

وهذا المرة الثانية التي يخوض فيها الدولي الجزائري، تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي، بعد أن حمل ألوان توتنهام، قبل أن يرحل عن السبيرز في 2016.