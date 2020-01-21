قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إيفاد لجنة تفتيشية رفيعة المستوى إلى الوادي لتقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومعالجة النقائص والاختلالات المسجلة، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وجاء في البيان "بعد الزيارة التي قادت وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ عبد الرحمان بن بوزيد، إلى ولاية الوادي إثر حادث المرور المأساوي الذي وقع يوم الأحد 19 جانفي 2020 وبعد استماعه لانشغالات المواطنين ومهني الصحة، قرر إيفاد لجنة تفتيشية رفيعة المستوى لتقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومعالجة النقائص والاختلالات المسجلة".