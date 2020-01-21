حذر حزب العمال من تدهور الحالة الصحية لأمينته العامة لويزة حنون التي تقبع في السجن منذ 9 أشهر.

و أشار الحزب في بيان له على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي أن حالة لويزة حنون الصحية تتدهور يوما بعد يوم و هذا حسب شهادة أعضاء من عائلتها و محاميها الذين يزورونها في السجن.

كما أفادت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي أن لويزة حنون وقيادة الحزب لم يريدا التطرق إلى هذا الموضوع علنا، إلا أن حالة الأمينة العامة التي تزداد سوءا منذ عدة أسابيع أرغمت الحزب على التعبير عن قلقه، محملا السلطات العمومية المسؤولية الكاملة في حالة وقوع أي مكروه لرئيسة حزب العمال.

كما طالب الحزب، في بيانه، السلطات العليا للبلاد بالإفراج الفوري واللا مشروط عن لويزة حنون.