أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب بوركينافاسو، النيجر وجيبوتي.

وفي قراءة أولية لمنافسي "الخضر"، تبدو مهمة أشبال بلماضي سهلة في تجاوز هذا الدور، بالنظر إلى تواضع مستوى كل من النيجر وجيبوتي.

وتبقى بوركينافاسو أقوى منافس لـ"الخضر" في هذه المجموعة، إلا أن مستوى هذا المنتخب تراجع كثيرا في المدة الأخيرة بدليل غيابه عن كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وجاءت باقي المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا - الرأس الأخضر - إفريقيا الوسطى - ليبيريا

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا

المجموعة السادسة: مصر - الغابون - ليبيا - أنغولا

المجموعة السابعة: غانا - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - إثيوبيا

المجموعة الثامنة: السنغال - الكونغو - ناميبيا - توغو

المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية - البنين - مدغشقر - تنزانيا