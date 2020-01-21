قدرت حظيرة السيارات في الجزائر بأكثر من 6,4 مليون مركبة سنة 2018، مع تسجيل 255.538 سيارة جديدة، مقابل أكثر من 6,1 مليون سيارة في 2017، بزيادة سنوية قدرها 4٪.

وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فقد بلغت الحظيرة الوطنية للسيارات 6.418.212 سيارة في نهاية 2018، مقارنة بـ 6.162.542 سيارة في نهاية 2017، مسجلة بذلك زيادة قدرها 255.670 وحدة، أي ما يقارب 4,15٪. وعرفت عملية ترقيم وإعادة ترقيم السيارات انخفاضا طفيفا بنسبة 0,03٪ (-450 سيارة) سنة 2018 ليصبح المجموع 1.563.898 وحدة، بما في ذلك 255.538 سيارة جديدة، أي بزيادة 45٪ مقارنة بسنة 2017. وتضم الحظيرة، حسب نفس الإحصائيات، 4.151.041 سيارة سياحية، أي (64,68٪ من إجمالي 6.181.812) وكذا 1.204.552 شاحنة صغيرة (18,77٪) و421.689 شاحنة (6,57٪) و164.477 جرار زراعي (2,56٪) و139.780 دراجة نارية (2,18٪)، إضافة إلى 154.243 مقطورة (2,40 ٪ و87.968 حافلة (1,37٪) و87.169 جرارة (1,36٪) وكذا 7.293 مركبة خاصة (0,11٪)، ويوجد في الجزائر العاصمة لوحدها قرابة 1,7 مليون سيارة.





