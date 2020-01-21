يجري رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نهار اليوم، “مقابلة صحفية مع عدد من مديري ومسؤولي مؤسسات إعلامية وطنية عمومية وخاصة”. اللقاء يأتي “تنفيذا لالتزامات الرئيس بعقد لقاءات دورية مع المؤسسات الإعلامية”، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، “قصد تنوير الرأي العام بصفة منتظمة حول قضايا الساعة التي تشغل باله في الداخل والخارج”. للإشارة، فإن الدعوة إلى هذا اللقاء، تخص “هذه المرة” عددا من وسائل الإعلام، استحسنها الإعلاميون على اعتبار أن مثل هذه اللقاءات، التي يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، لم تنظم منذ أكثر من عشرين سنة.



