طالب والد ومدرب بطل العالم للرياضات القتالية المختلطة الداغستاني حبيب نور محمدوف، بمئة مليون دولار للموافقة على إقامة نزال بين نجله والبطل الإيرلندي كونور ماكغريغور.



جاء ذلك ردا على إعلان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات القتالية المختلطة دانا وايت، عن تنظيم مواجهة مرتقبة بين البطلين، مرجحا أن تقام أمام تسعين ألف متفرج في ملعب ويمبلي الشهير بإنجلترا.



وقال عبد المنعم محمدوف مخاطبا وايت، إن حبيب لن يواجه ماكغريغور إلا إذا حصل على "مئة مليون دولار"، مقابل هذا النزال الذي من المتوقع أن يحقق مداخيل مالية قياسية.





