انطلقت، صباح الیوم الأربعاء، أولى عملیات الترحیل والإسكان الخاصة بالطور الأول من المرحلة السادسة والعشرين في العاصمة، والتي عرفت ترحیل 108 عائلات، كانت تشغل السكنات الھشة والبنايات المھددة بالإنھیار وكذا أقبیة وأسطح العمارات.

ونشرت مصالح ولاية الجزائر بيانا على موقعها الرسمي في "فايسبوك"، أن "البلديات التي تعرف هذه العملية هي: بلدية المدنیة والجزائر الوسطى بالمقاطعة الإدارية لسیدي امحمد، بلدية القصبة المقاطعة الإدارية لباب الوادي وتسالة المرجة وأولاد الشبل المقاطعة الإدارية لبئر توتة."

وأوضح ذات البيان، أن "العائلات المرحلة استفادت من سكنات عمومیة إيجارية على مستوى الحیین السكنیین 1988 و2400 مسكن ببلدية أولاد فايت، المقاطعة الإدارية للشراڤة".

وأكدت مصالح ولاية الجزائر بأن برنامج ھذه العملیة سیتواصل خلال الأيام القادمة، عبر مختلف بلديات المقاطعات الإدارية لولاية الجزائر.