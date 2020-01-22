تظل العديد من الجيوش في العالم تستعين بمركبات القتال المدرعة "بي إم بي 1"، من بينها الجيش الوطني الشعبي الذي سيقوم بتطويرها وتجهيزها بمعدات وأسلحة جديدة.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، نقلا عن "سبوتنيك" الروسية، أن مركبات "بي إم بي 1" التابعة للجيش الجزائري يتم تجهيزها بوحدة الأسلحة "بيريجوك" التي تحتوي على مدفع عيار 30 ملم وقاذف الرمّانات "أ غي-17" وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

وخرجت مركبة "بي إم بي 1" إلى حيز الخدمة في روسيا في ستينات القرن الماضي، وتظل هذه المدرعات تخدم في أكثر من 30 دولة، منها الجزائر.

وتحتفظ مركبات "بي إم بي 1" بحيويتها نتيجة لعمليات تطويرية تحديثية تهدف إلى تجهيزها بمعدات جديدة أو زيادة قوة المحرك.

وأعلنت روسيا عن طرح مختلف البرامج لتحديث مركبة "بي إم بي 1"، منها برنامج تزويدها بالمدفع الجديد الذي تحويه مركبة "بي إم بي 2".