يسدَل الستار اليوم الأربعاء على منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة حالياً في تونس، عبر مواجهات عربية شاقة تسعى خلالها منتخبات الجزائر ومصر وتونس، إلى الحصول على الصدارة بعد حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية رسميا.

وتتجه الأنظار في المجموعة الأولى صوب لقاء القمة فيها، الذي يجمع بين المنتخب المصري ونظيره الأنغولي، بعد أن تأهل كلاهما رسميا إلى دور الأربعة، من أجل الوصول إلى النقطة الـ6 وحصد المركز الأول. ويملك المنتخبان المصري والأنغولي حتى الآن 4 نقاط يتشاركان خلالها في الصدارة.

وفي المجموعة نفسها يقام لقاء بين جمهورية الكونغو والغابون، حيث يسعى كلاهما إلى الفوز للإبقاء على آمال التأهل إلى بطولة العالم المنتظرة إقامتها في مصر العام المقبل عبر منطقة الستة الأوائل.

في المجموعة الثانية، تتجه الأنظار صوب القمة العربية الأقوى في مباريات اليوم، التي تجمع بين منتخبي الجزائر وتونس، في صدام شرس لا بديل خلاله للفوز من أجل الحصول على قمة المجموعة.

ويدخل "نسور قرطاج" اللقاء بكامل قوتهم تحت قيادة جيرونا وعنصري الأرض والجمهور، ولديه 4 نقاط، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجزائر التي تخوض المواجهة ولديها 4 نقاط أيضاً، من فوزين على الرأس الأخضر وقبلها المغرب، وكلاهما حسم التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائي، ويرغب في الفوز للابتعاد عن ملاقاة مصر، الأقرب لصدارة الأولى في المربع الذهبي وتأجيل الصدام إلى مواجهة المباراة النهائية.

ووصف بورت، المدير الفني للمنتخب الوطني، في تصريحات للصحافيين، المواجهة أمام تونس بالأشرس والأقوى في البطولة.

وقال بورت: "مباراة قوية أتمنى خلالها تقديم عرض قوي ونتيجة إيجابية، وحرصت على استغلال الراحة السلبية التي حازها اللاعبون بإجراء تدريب خفيف للتخلص من الإجهاد، وعقد الكثير من جلسات الاستشفاء للاعبين الذين قدموا عروضاً قوية في 4 مباريات سابقة حققنا فيها الفوز على التوالي. هدفي التأهل إلى الدور نصف النهائي بالإضافة إلى كأس العالم، وأتمنى أن يكون التوفيق حليف اللاعبين، خاصة أن الجزائر تواجه أقوى منتخبات البطولة".

ومن جانبه، أعرب جيرونا، المدير الفني للمنتخب التونسي، للصحافيين عن ثقته من تخطي الجزائر وتحقيق الفوز، واصفاً المباراة بالأصعب لـ"نسور قرطاج" منذ انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وتُعَدّ فرصة كبيرة لاختبار قوة اللاعبين والفريق في النسخة الجارية.

وقال جيرونا: "الجزائر منتخب شرس وصاحب تاريخ، ومرشح للفوز، وهو أول اختبار قوي لتونس في رحلة البطولة القارية، ونقلت هذا التصور إلى اللاعبين، ولدينا رغبة في حسم النتيجة، وتحقيق الفوز الخامس في البطولة، واثق باللاعبين وأتمنى الدعم الجماهيري الكبير".

وفي المجموعة نفسها، يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الرأس الأخضر في مواجهة الجريحين، حيث خسرا في الجولة الماضية، وكلاهما يحتاج إلى الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة على المركزين الخامس والسادس في البطولة والتأهل إلى بطولة العالم في مصر العام المقبل.