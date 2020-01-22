أثنت التقارير الصحفية الإيطالية الصادرة أمس الثلاثاء ، على الدور الكبير الذي لعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، في عودة ناديه أسي ميلان إلى الواجهة في الجولات الأخيرة من الكالتشيو، وبالرغم من أنها أعابت عليه لعبه باندفاع مبالغ فيه في بعض الأحيان ما جعله يتحصل على 9 إنذارات كأكثر اللاعبين تلقيا للبطاقات الصفراء في الدوري الإيطالي، إلا أنها نوهت كثيرا بقدراته الفنية والبدنية، وكشفت إحصائيات نشرها أمس، موقع "كالتشيو ميريكو" بأن الدولي الجزائري، يعتبر حاليا أفضل مراوغ في إيطاليا متفوقا بذلك، على نجوم جوفنتوس والغريم التقليدي إنتر ميلان، حيث أبرز الموقع المختص في الإحصاء، بأن إسماعيل بن ناصر، يتربع على قائمة أفضل المراوغين بنسبة 86 % من المراوغات الصحيحة، وجاء الإحصاء خاصا بنسبة نجاح المراوغات، وليس بعددها.