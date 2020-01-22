كشف تجار أوروبيون اليوم الأربعاء لوكالة رويترز للأنباء إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى كمية غير معلنة من قمح اللين في مناقصة دولية أُغلقت أمس الثلاثاء.

وأفادت تقديرات تجارية أولية غير مؤكدة أن الكمية تتراوح بين 400 ألف طن و450 ألف طن، لكن من المتوقع إعلان تفاصيل أكثر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وحددت تقديرات التجار الأولية الأسعار عند نحو 245 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المتوقع أيضا الإعلان عن تفاصيل أكثر في وقت لاحق.

وقال التجار إن القمح المطلوب للشحن يكون على فترتين الأولى من أول مارس إلى الخامس عشر منه والثانية من 16 إلى 31 من نفس الشهر. وإذا جرى توريد القمح من أمريكا الجنوبية، فإن الشحن سيكون بين الأول من فبراير والخامس عشر منه وبين 16 و29 من الشهر نفسه.