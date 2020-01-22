قام نادي 6 أكتوبر المصري، والناشط ضمن أندية الدرجة الثالثة بضم أكبر لاعب محترف في العالم بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إتمام قيد اللاعب حيث نشر بيانا على حسابه الرسمي على موقع "فايسبوك" قال فيه: "قام، اليوم، الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث".

وأضاف: "يستعد عز الدين لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبي الموسوعة".