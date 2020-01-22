توفيت، مساء أمس الثلاثاء، امرأة في عقدها الرابع، إثر سقوطها من أعلى منحدر جبلي ببلدية مرجة سيدي عابد بولاية غليزان.

وقالت مصالح الحماية المدنية، بأن الوحدة الثانوية لدائرة وادي أرهيو قد تدخلت في حدود الساعة الخامسة وعشر دقائق، حيث قامت بتحويل جثة المرأة في 46 من عمرها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد فرانسيس.

وفي نفس السياق، حوّل أعوان الحماية المدنية مساء أمس شخصا على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية غليزان.

وقالت ذات المصادر، بأن أعوان وحدة القطاع مدعومة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية قاموا في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، بإجلاء شخص يبلغ من العمر 67 سنة حاول الانتحار حرقا داخل عمارة بأحد أحياء المدينة، بعد أن قام بصبّ البنزين على جسده وإشعال النار فيه.

ومن جهتها، فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص تحقيقا لكشف وتحديد أسباب وملابسات محاولة الانتحار التي خلفت ذعرا كبيرا وسط سكان العمارة.