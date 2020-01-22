تواصل إدارة برشلونة البحث عن مهاجم ليحل محل الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيغيب عن صفوف "البارسا" لفترة طويلة بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة تركز الآن على التعاقد مع المهاجم الفرنسي صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي موناكو الفرنسي.

ويمتد عقد ابن يدر (29 عاما) مع موناكو حتى العام 2024، وسجل في الموسم الحالي 14 هدفا وصنع 6 أهداف في 16 مباراة.

وانضم ابن يدر لموناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إشبيلية الإسباني مقابل 40 مليون أورو.

يذكر أن سواريز (32 عاما)، خضع في الـ12 من الشهر الجاري لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وسيغيب على إثرها عن الملاعب أربعة شهر.