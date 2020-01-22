أفادت مصادر إعلامية مصرية أن وزير الخارجية سامح شكري غادر، اليوم الأربعاء، مطار القاهرة الدولى على رأس وفد رفيع المستوى ، في زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا التي يعد استقرارها أولوية للبلدين.

وونقلت اليوم السابع المصرية عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" في مطار القاهرة، إن وزير الخارجية سامح شكري، والوفد المرافق له، غادروا على متن رحلة الخطوط الجوية الجزائرية المتجهة إلى هناك وتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد زار قبل أسبوعين الجزائر، حيث سلم للرئيس عبد المجيد تبون رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس تبون لزيارة القاهرة.