كشفت مجلة "فوربس"، في تقرير حديث لها حول أغنى الأغنياء في العالم، إن ثمانية دول في القارة الإفريقية، من أصل 54 دولة في المجموع، تضم 20 مليارديراً، من بينهم يسعد ربراب بقيمة 4.4 مليار دولار.

والدول الثمانية التي تضم 5 مليارديرات هي مصر وجنوب إفريقيا، تليها نيجيريا بأربعة أثرياء، وفي المركز الرابع يأتي المغرب بملياديرين فقط، ثم الجزائر وأنغولا وتنزانيا وزيمبابوي بمليادير واحد في كل منها.

ويتجلى من تقرير "فوربس" أن عدد الأثرياء ارتفع، فبعدما كانوا سنة 2011 في حدود 16 أصبح عددهم سنة 2020 حوالي 20.

وكانت أربع دول إفريقية فقط سنة 2011 تضم مليارديرات، وهي مصر وجنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا، لكن في سنة 2020 انضمت إلى القائمة كل من الجزائر وأنغولا وتنزانيا وزيمبابوي.

ويأتي على رأس قائمة مليارديرات إفريقيا أليكو دانكوت بثروة تبلغ 10.1 مليار دولار، وهو رجل أعمال نيجيري صاحب أكبر شركة منتجة للإسمنت في القارة السمراء.

وفي المرتبة الثانية يأتي المصري ناصيف سواريس، وهو من عائلة ثرية ويشتغل في مجال البناء، وتقدر ثروته الحالية بحوالي ثمانية مليارات دولار.

أما في المرتبة الثالثة فيبرز مايك أدينوغا، وهو رجل أعمال نيجيري جنى ثروته بفضل الاستثمار في الاتصالات والنفط، وتقدر بـ7.7 مليارات دولار، وهي قيمة ثروة الجنوب إفريقي نيكي أوبنهايمر الذي يعمل في مجال المجوهرات.

وفي المرتبة الخامسة يحلّ جوهان روبرت، وهو جنوب إفريقي يملك شركات منتجة للساعات والمجوهرات الفاخرة، بثروة تناهز 6.5 مليارات دولار، ويأتي في المرتبة السادسة الجزائري يسعد ربراب بثروة تقدر بـ 4.4 مليارات دولار بفضل شركات متخصصة في الصناعة الغذائية.