تعرض، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، 10 أشخاص من رجال ونساء للاختناق بالغاز بأحد المرشات ببلدية الجزائر الوسطى جراء خلل على مستوى السخان الرئيسي، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية للولاية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح الملازم الأول خالد بن خلف الله، أن الحادثة وقعت في حدود الساعة 11 و 10 دقائق على مستوى مرش يقع بـ 11 شارع بولحدور القريب من شارع خليفة بوخالفة (بلدية الجزائر الوسطى)، حيث تعرض 10 أشخاص ( 6 نساء و 4 رجال) إلى الاختناق بالغاز المنبعث من السخان الرئيسي.

وأضاف المصدر، أن وحدات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث لإسعاف المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 67 سنة، منهم سيدتين تلقتا الإسعافات الأولية في نفس الموقع بينما لزم نقل أربع سيدات المتبقيات و أربعة رجال إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج اللازم جراء صعوبة في التنفس وفقدان للوعي.

وفي انتظار تحديد أسباب هذه الحادثة، أكد المتحدث أن ثمة "احتمال بوجود تسرب للغازات المحترقة من السخان الرئيسي لهذا المرش". وقد سخرت بالمناسبة شاحنة إطفاء و أربع سيارات إسعاف للتكفل بالمتضررين.